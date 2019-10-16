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    201 малюк з'явився на світ в Одесі на минулому тижні

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    201 малюк з'явився на світ в Одесі на минулому тижні

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явився на світ 201 новонароджений, що на 7 дітей більше, ніж попереднього тижня. Населення Одеси за тиждень поповнили дві двійні.

    Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені одеситки, яких з'явилося на світ 105 - на 11 дітей більше, ніж попереднього тижня. Також за тиждень побачили світ 96 новонароджених хлопчиків.

    На першому місці за кількістю новонароджених минулого тижня знаходиться міський пологовий будинок №1, де з'явилися на світ 70 немовлят.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть чотири міських пологових будинки з п'яти: №1, №2, №4 та №7. У пологовому будинку №5 з 2 жовтня 2019 року протягом місяця будуть проводитися щорічна дезінфекція та косметичний ремонт.

    Нагадаємо, раніше «Главком», повідомляв, що понад 22 тисячі одеситів пройшли тестування на ВІЛ у 2019 році.

    В Одесі в усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги пацієнти під час відвідування сімейного лікаря можуть безкоштовно пройти тестування на ВІЛ і протягом 10-15 хвилин дізнатися свій ВІЛ-статус. Конфіденційність ВІЛ-позитивного статусу пацієнта гарантується.

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