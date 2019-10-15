Вінничан запрошують на акцію «Врятуй життя – перезапусти серце»



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Долучитися до акції можуть усі бажаючі

16 жовтня на Європейській площі з 12-ї до 14-ї години в рамках «Всесвітнього Дня Перезапуску Серця» («World Restart a HeartDay») інструктори Всеукраїнської Ради Реанімації (ВРР) будуть вчити вінничан і гостей міста навичкам базисної підтримки життя (BLS) при зупинці серця. Долучитися до акції можуть усі бажаючі.

Інструктори Всеукраїнської Ради Реанімації проведуть серію показів алгоритму BLS (basic life support) з використанням автоматичних зовнішніх дефібриляторів (АЗД) на манекенах. Присутні на акції зможуть власноручно відпрацювати навички непрямого масажу серця й інших елементів алгоритму BLS. В цей день у медичному університеті, педагогічному коледжі і школі-ліцеї №7 також відбудуться лекції і демонстрації практичних навичок по підтримці життя особам з раптовою зупинкою кровообігу, організовані ВРР.

Знання, які отримають вінничани під час заходу на Європейській площі, можуть бути застосовані у будь-який час, в будь-якому місці і становити вагомий внесок в порятунок життя особи з зупинкою серця - як незнайомої людини, так і колеги по роботі чи члена сім’ї.

Організатори обіцяють розказати, що таке «ланцюг виживаності» при зупинці серця, навчать розпізнавати зупинку кровообігу, покажуть, як проводити реанімацію по алгоритму BLS, включаючи користування АЗД до приїзду «швидкої допомоги».

Кожного року близько у 400 000 європейців наступає раптова серцева смерть, з яких близько 350 000 випадків виникають поза межами лікарні (на вулиці, на роботі, в місцях відпочинку, торгових центрах тощо). На сьогоднішній день, менше ніж одна особа з десяти переживає раптову зупинку серця. Тільки в одному з п’яти випадків позалікарняної РСС проводиться серцево-легенева реанімація (СЛР) свідками події. Збільшення частоти спроб СЛР особами, що опинилися поруч з жертвою, з своєчасно проведеною дефібриляцією може щороку тільки в Європі врятувати близько 100 000 людей.