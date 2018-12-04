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    Новини

    Через прорив тепломереж на Космонавтів дві школи тимчасово відключили від тепла (адреси)

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    Через прорив тепломереж на Космонавтів дві школи тимчасово відключили від тепла (адреси)

    Також від тепла відключені житлові будинки

    «Вінницяміськтеплоенерго» повідомляє, що 4 грудня у зв’язку з ремонтом аварійної ділянки по вул. Космонавтів, 68 тимчасово відключили послугу з централізованого опалення та гарячого водопостачання за адресами:

    • вул. Первозванного,24,26,
    • пр. Юності,51,59,67,71,73,75,77,79,81,83А,
    • вул. Келецька, 61,67,71,
    • Школа-інтернат №28.

    Також буде тимчасово призупинена лише послуга з централізованого опалення до 14:00 за адресами:

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    • пр. Юності,53,55,57,61,63,69,
    • вул. Келецька, 69.

    До 19:00 буде тимчасово відключена послуга з централізованого опалення та гарячого водопостачання за адресами:

    • пр. Космонавтів,66,70,72,
    • вул. Первозванного,14,
    • ЗОШ №10

    До 19:00 буде тимчасово призупинена лише послуга з централізованого опалення за адресами:

    • пр. Космонавтів,62,74,78,
    • вул. Первозванного,16,18,20
    • пр. Юності,83.

    У зв’язку з продовженням ремонтних робіт на мережах  сьогодні, 04.12, буде тимчасово призупинена послуга з централізованого гарячого водопостачання за адресами:

    • вул. Литвиненка,19,
    • вул. Стельмаха, 43А,
    • вул. Л.Ратушної, 79А (1 під’їзд).

    Підприємство наголошує, що послуги за вищезазначеними адресами будуть відновлені сьогодні 4 грудня, до кінця дня.

    Також відсутня послуга з  централізованого гарячого водопостачання по вул. Городецького,7, у зв’язку з відсутністю холодного водопостачання до індивідуального теплового пункту.

    Ще у 2 будинках послуга з гарячого водопостачання подається без циркуляції: вул. Порика,45,47, (роботи продовжуються сьогодні, 04.12).

    Джерело: vinnitsa.info

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