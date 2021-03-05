Covid-19 на Вінниччині: 816 нових випадків

Вінниччина знову на другому місці після Києва за кількістю нових інфікувань

У Вінницькій області станом на ранок 5 березня виявили 816 нових випадків захворювання на коронавірус.

Сьогодні Вінниччина знову на другому місці після Києва за кількістю нових інфікувань. Вчора був антирекорд - 827 випадків, заповненість ліжко-місць, забезпечених киснем складала 62%.

10 155 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано загалом в країні станом на 05 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників, повідомив на своїй сторінці у Facebook Максим Степанов. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 355 осіб; летальних випадків – 172; одужало – 4 149 осіб; здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до Sars-CoV-2 – 27 236). За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 384 917 осіб; одужало – 1 191 022 особа; летальних випадків – 26 763; проведено ПЛР-тестувань – 7 062

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Нагадаємо, вчений дав Україні прогноз на весну -– тисяча смертей від коронавірусу на день.