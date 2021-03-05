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    Глава МОЗ назвав регіони, в яких можуть запровадити «червону» зону карантину

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    Щонайменше ще в чотирьох областях&nbsp;можуть запровадити посилений карантин, заявив Максим Степанов - Глава МОЗ назвав регіони, в яких можуть запровадити «червону» зону карантину

    Щонайменше ще в чотирьох областях можуть запровадити посилений карантин, заявив Максим Степанов

    Степанов збирається відправити когось із заступників на інспекцію в Закарпатську область

    Щонайменше ще в чотирьох областях – Закарпатській, Вінницькій, Миколаївській та Львівській – можуть запровадити посилений карантин «червоної» зони через збільшення випадків захворювання на Covid-19.

    Про це 4 березня в ефірі токшоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Що в нас викликає ще занепокоєння, особливо за рівнем госпіталізації? Це Вінницька область. Я сьогодні там був і міг на власні очі передивитися. У нас є занепокоєння у Миколаївській області. Львівська область – там по-іншому показник, який перебуває в «помаранчевому» рівні. У той же самий час за завантаженням ліжок з киснем найбільший показник – у Закарпатській області (65%). Думаю, що відправлю когось із заступників на інспекцію в Закарпатську область. За динамікою вона ближча до того, аби зайти у «червоний» рівень епідбезпеки», – сказав Степанов.

    До слова, глава МОЗ пообіцяв мінімальну зарплату для лікарів від 23 тис. грн.

    Напередодні Степанов заявив, що темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

    Нагадаємо, 4 березня українські знаменитості вакцинувалися від Covid-19 у прямому ефірі.

    До слова, 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

    Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

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      Теги: міністр Львівщина Закарпаття Миколаївщина Україна Вінниччина Максим Степанов карантин
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