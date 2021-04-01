Covid-19 у Києві: понад 1000 нових випадків

До лікарень за добу доправили 160 хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У Києві за добу підтвердили 1150 випадків захворювання на коронавірус, померли 44 людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише bigkyiv.

Серед тих, хто захворів:

578 жінок віком від 18 до 92 років

486 чоловіків віком від 18 до 87 років

49 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 37 хлопчики від 4 місяців до 17 років

До лікарень за добу доправили 160 хворих на коронавірус, та 571 киян з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. Подолали коронавірус 612 хворих. Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (303), Деснянському (189) та Голосіївському (112).

Тим часом, на Харківщині коронавірус масово косить дітей. У Харкові у дитячій інфекційній лікарні перебувають 70 пацієнтів з коронавірусом. Деякі з дітей в дуже важкому стані.