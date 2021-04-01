  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Харківщині коронавірус масово косить дітей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коронавірус наробив лиха на Харківщині - На Харківщині коронавірус масово косить дітей
    Коронавірус наробив лиха на Харківщині
    Фото з відкритих джерел

    Коронавірус значно «помолодшав» і дає серйозні ускладнення

    У Харкові у дитячій інфекційній лікарні перебувають 70 пацієнтів з коронавірусом. Деякі з дітей в дуже важкому стані. Про це повідомляє «ТСН».

    За словами медиків, останнім часом почастішали випадки захворювання на коронавірус серед дітей. При цьому хворобу вони переносять важче.

    «На сьогодні у відділенні інтенсивної терапії перебувають четверо дітей. Двоє – на штучній вентиляції легенів, двоє – на зволоженому кисні. Діти важкі, дуже важкі», – говорить директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

    У Харкові цього тижня від коронавірусу померли відразу двоє дітей. При цьому один з них – двомісячне немовля. За березень в Харківській області захворіли 1 334 дитини. За віком – більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільнята становлять 38,9%, і троє немовлят, народжені від хворих матерів.

    Нагадаємо, що за словами мера столиці Віталія Кличка, Київ є лідером з вакцинації: щеплено 17300 осіб.

    31 березня міський голова Києва оголосив про введення жорстких карантинних обмежень у місті із закриттям навчальних закладів та зупинкою транспорту терміном з 4 по 16 квітня.

    Теги: діти Харківщина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies