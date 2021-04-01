На Харківщині коронавірус масово косить дітей

Коронавірус значно «помолодшав» і дає серйозні ускладнення

У Харкові у дитячій інфекційній лікарні перебувають 70 пацієнтів з коронавірусом. Деякі з дітей в дуже важкому стані. Про це повідомляє «ТСН».

За словами медиків, останнім часом почастішали випадки захворювання на коронавірус серед дітей. При цьому хворобу вони переносять важче.

«На сьогодні у відділенні інтенсивної терапії перебувають четверо дітей. Двоє – на штучній вентиляції легенів, двоє – на зволоженому кисні. Діти важкі, дуже важкі», – говорить директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

У Харкові цього тижня від коронавірусу померли відразу двоє дітей. При цьому один з них – двомісячне немовля. За березень в Харківській області захворіли 1 334 дитини. За віком – більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільнята становлять 38,9%, і троє немовлят, народжені від хворих матерів.

Нагадаємо, що за словами мера столиці Віталія Кличка, Київ є лідером з вакцинації: щеплено 17300 осіб.

31 березня міський голова Києва оголосив про введення жорстких карантинних обмежень у місті із закриттям навчальних закладів та зупинкою транспорту терміном з 4 по 16 квітня.