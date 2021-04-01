Вакцина Pfizer: озвучено її рівень ефективності для підлітків

Вакцинувати молодь планують до початку наступного навчального року

Компанія Pfizer заявила, що їх препарат безпечний для підлітків 12-15 років. Про це інформують на сайті американської фармацевтичної компанії Pfizer.

Компанія спільно зі своїми німецьким партнером BioNTech хоче подати заявку на дозвіл використання вакцини для підлітків до 16 років. При цьому, ефективність препарату для цієї вікової групи оцінили в 100%.

Відомо, що під час випробування вакцини на підлітках зафіксували 18 випадків зараження коронавірусом серед тих, хто отримав плацебо. Але не було жодного випадку захворювання дітей з щепленням. Також всі добре перенесли вакцину – побічних ефектів не зареєстрували.

Вакцинувати молодь планують до початку наступного навчального року.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, коли українців почнуть колоти вакциною CoronaVac. Це може статися після 9 квітня.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Лише найближчими тижнями у межах Covax Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer. Також головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що український уряд отримав підтвердження про поставку додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/ BioNTech у межах глобального механізму Covax.