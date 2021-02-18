Пандемія йде на спад? Епідеміолог застерегла українців від оптимістичних настроїв

Україна точно не в зоні безпеки, підйом захворюваності на коронавірус може бути

В Україні на коронавірус перехворіли далеко не 80% населення – Катерина Сояк

В Україні другої хвилі захворювання на коронавірус не було, тож не варто говорити про третю. Не все населення перехворіло, зазначила епідеміолог Катериною Сояк в інтерв’ю «Главкому».

«Логічніше називати наступну хвилю другою, і я думаю, в Україні вона може бути не яскраво вираженою, але нині ми точно не в зоні безпеки, підйом захворюваності на коронавірус може бути», – наголосила Сояк.

Вона додала, що в Україні була розтягнута у часі перша хвиля. «Я не буду стверджувати, що спалах на Західній Україні – це початок нової хвилі, але говорити про те, що такої нової хвилі не буде, поки немає підстав. Не все населення перехворіло на коронавірус. Так, статистика Міністерства охорони здоров’я враховує далеко не всі випадки, бо ж багато людей перехворіли у безсимптомній формі і не робили тести, – підкреслила епідемілог.

За словами Сояк, якщо додати до офіційних цифр приблизну кількість випадків, які не були зафіксовані, все одно перехворіло далеко не 80% населення України. Тоді, як для досягнення колективного імунітету на Covid-19 мають перехворіти і виробити власний імунітет приблизно 80% жителів країни.

Раніше лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив, що не варто довіряти офіційній статистиці захворюваності на коронавірус в Україні. Насправді хворих на мільйони людей більша.

Нагадаємо, французька компанія BioSerenity заявила про створення одноразової захисної маски, яка здатна знищувати будь-які віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом, зокрема й Covid-19.