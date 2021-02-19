ВООЗ вважає малоймовірним, що коронавірус завезли до Китаю
ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби
Ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування – це не та версія, на якій ВООЗ фокусується
Версія про те, що коронавірус могли завезти до Китаю з іншої країни у заморожених продуктах чи в якийсь інший спосіб, є вкрай малоймовірною.
Про це заявив голова групи експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек.
За його словами, в Китаї були виявлені лише поодинокі випадки коронавірусу в заморожених продуктах, і їх не могли завезти до країни у 2019 році, коли ніде у світі не фіксували коронавірусу.
«Тому ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування – це не та версія, на якій ми фокусуємося», – зазначив Ембарек.
Він додав, що ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби.
Раніше у ВООЗ визнали, що масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося.
Також ВООЗ припускає поширення Covid-19 в Китаї раніше грудня 2019 року.