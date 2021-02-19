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    ВООЗ вважає малоймовірним, що коронавірус завезли до Китаю

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    <p>ВООЗ схиляється до тієї версії, що&nbsp;коронавірус&nbsp;міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби</p> - ВООЗ вважає малоймовірним, що коронавірус завезли до Китаю

    ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби

    Ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування – це не та версія, на якій ВООЗ фокусується

    Версія про те, що коронавірус могли завезти до Китаю з іншої країни у заморожених продуктах чи в якийсь інший спосіб, є вкрай малоймовірною.

    Про це заявив голова групи експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек.

    За його словами, в Китаї були виявлені лише поодинокі випадки коронавірусу в заморожених продуктах, і їх не могли завезти до країни у 2019 році, коли ніде у світі не фіксували коронавірусу.

    «Тому ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування – це не та версія, на якій ми фокусуємося», – зазначив Ембарек.

    Він додав, що ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби.

    Раніше у ВООЗ визнали, що масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося.

    Також ВООЗ припускає поширення Covid-19 в Китаї раніше грудня 2019 року.

    Теги: здоров'я Китай продукти епідемія харчування ВООЗ коронавірус
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