ВООЗ вважає малоймовірним, що коронавірус завезли до Китаю

ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби

Ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування – це не та версія, на якій ВООЗ фокусується

Версія про те, що коронавірус могли завезти до Китаю з іншої країни у заморожених продуктах чи в якийсь інший спосіб, є вкрай малоймовірною.

Про це заявив голова групи експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек.

За його словами, в Китаї були виявлені лише поодинокі випадки коронавірусу в заморожених продуктах, і їх не могли завезти до країни у 2019 році, коли ніде у світі не фіксували коронавірусу.

«Тому ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування – це не та версія, на якій ми фокусуємося», – зазначив Ембарек.

Він додав, що ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби.

Раніше у ВООЗ визнали, що масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося.

Також ВООЗ припускає поширення Covid-19 в Китаї раніше грудня 2019 року.