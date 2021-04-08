Covid-19 на Вінниччині: рекордна кількість смертей за минулу добу
Загалом на цей час в області зареєстровано 1 229 летальних випадків
Протягом минулої доби на Вінниччині підтверджено 604 нових випадки інфікування коронавірусом. За даними РНБО померло 28 хворих. Це – найбільший добовий показник смертності з початку пандемії.
Загалом на цей час в області виявлено 61 619 випадків захворювання, зареєстровано 1 229 летальних випадків. Одужало з початку епідемії 39 235 людей, в тому числі 621 – минулої доби. Нині в області 21 155 хворих на Covid-19.
Тим часом, в Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
«19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників», – написав він.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 5092 особи;
- летальних випадків – 464;
- одужало – 10 032 особи;
- здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).