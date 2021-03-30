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    Covid-19 на Вінниччині: рівень госпіталізації перевищено вдвічі

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    Загалом в Україні рівень госпіталізацій хворих на коронавірус перевищено у 21 з 25 регіонів - Covid-19 на Вінниччині: рівень госпіталізації перевищено вдвічі
    Загалом в Україні рівень госпіталізацій хворих на коронавірус перевищено у 21 з 25 регіонів
    фото: з відкритих джерел

    Показник госпіталізацій становить 118,5 при нормі 60 на 100 тисяч населення

    В Україні рівень госпіталізацій хворих на коронавірус перевищено у 21 з 25 регіонів. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільш проблемною ситуація є у Вінницькій області, де рівень госпіталізацій перевищено майже вдвічі, повідомляє NaПарижі.

    Найгірша ситуація у Вінницькій області, де показник госпіталізацій становить 118,5 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Також вище 100 показник мають Київ (108,4), Житомирська (115,6), Миколаївська (106,9) і Хмельницька (116,2) області.

    При цьому в «червоній» зоні карантину залишаються Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. У «помаранчевої» зоні ‒ Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

    Нагадаємо, станом на ранок 30 березня протягом минулої доби на Вінниччині виявили 426 нових випадків захворювання на коронавірус. За інформацією сайту РНБО, внаслідок ускладнень, викликаних Covid-19, померли 20 пацієнтів. Одужали ‒ 151 мешканець області. На сьогодні в регіоні хворіють 20 697 громадян.

    Теги: лікарня Вінниччина коронавірус
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