Covid-19 у Вінницькій області: понад 400 нових випадків

Від ускладнень померли 20 пацієнтів

Cтаном на ранок 30 березня протягом минулої доби на Вінниччині виявили 426 нових випадків захворювання на коронавірус. За інформацією сайту РНБО, внаслідок ускладнень, викликаних Covid-19, померли 20 пацієнтів. Одужали ‒ 151 мешканець області. На сьогодні в регіоні хворіють 20 697 громадян. Загалом по Україні напередодні виявили 10 533 випадки захворювання. Від ускладнень померли 286 пацієнтів. Одужали 3 576 українців. За повідомленням міністра охорони здоров’я Максима Степанова, минулої доби було здійснено 96 947 тестувань (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981). За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях. За минулу добу в Україні було здійснено 14 433 щеплення проти COVID-19. З них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. 212 898 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Нагадаємо, у Вінниці зросла кількість летальних випадків від ускладнень Covid-19 та зберігається достатньо високий рівень захворюваності на коронавірус.