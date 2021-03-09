Covid-19 на Вінниччині: в регіоні виявлено 460 нових випадків

Від Covid-19 та супутньої хронічної патології минулої доби в області померло вісім людей

Одужало 28,8 тисяч жителів області, нині хворіє 12,6 тисяч.

Станом на ранок 9 березня у Вінницькій області зафіксовано 42 222 випадків інфікування коронавірусом. Минулої доби в регіоні виявлено 460 нових випадків, інформує пресслужба Системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО. Можна казати, що ситуація на Вінниччині з розповсюдженням не поліпшилася навіть у вихідні. Зафіксовано найбільшій показник за новими випадками серед регіонів.

Від Covid-19 та супутньої хронічної патології минулої доби в області померло вісім людей, а з початку епідемії підтверджено смерть 736 хворих на коронавірусну хворобу.

Одужало 28,8 тисяч жителів регіону, нині хворіє 12,6 тисяч. Перевіряються аналізи 45 тисяч.

В Україні минулої доби зафіксували зниження показників. Так, вперше хворобу зареєстрували у 3 261 людини. З початку реєстрації коронавірус підтверджено у 1,4 млн випадках. Від Covid-19 та супутньої хронічної патології минулої доби померло 76 людей, а з початку епідемії – 27 204. Одужало майже 1,2 млн, хворіє 183,6 тисяч.

Найбільше нових випадків виявлено у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409) і Львівській (351) областях, а також у Києві (201).

Нагадаємо, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19.