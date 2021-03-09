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    Вакцинація в Україні: ще понад тисяча людей отримали ковід-щеплення

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    В Україні від початку кампанії з вакцинації перше щеплення зробили вже 19&nbsp;118 людям - Вакцинація в Україні: ще понад тисяча людей отримали ковід-щеплення
    В Україні від початку кампанії з вакцинації перше щеплення зробили вже 19 118 людям
    Фото: UNICEF Ukraine

    Найбільше вакцин від ковіду минулої доби вкололи жителям Донеччини

    Протягом 8 березня в Україні перше щеплення проти коронавірусу отримала ще 1 171 людина. Найбільше на Донеччині — там вкололи 294 дози вакцини. Про це повідомляє Telegram-канал «Коронавірус_інфо», верифікований МОЗ.

    Загалом в Україні від початку кампанії з вакцинації перше щеплення зробили вже 19 118 людям. Другу дозу ще не отримав ніхто.

    Окрім Донецької області, найвищий рівень добової вакцинації на Івано-Франківщині (187 щеплень), Київщині (120) та Луганщині (110).

    Найбільше щеплених загалом також на Донеччині – там 2 474 людини отримали першу дозу. Найменше – у Сумській області (350 від початку кампанії).

    Як вже відомо, в Україні за минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві.

    Загалом в Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19.

    До слова, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. За даними статистичного сайту Worldometer, станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

    У той же час серед країн світу Україна займає 11-е місце за приростом Covid–19.

    Також відзначимо, що нині Закарпатська медицина опинилась на межі колапсу: бракує місць у реанімаціях та кисневих балонів.

    Теги: медицина Донеччина Україна щеплення вакцинація коронавірус
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