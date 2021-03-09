Коронавірус в регіонах: найбільше нових хворих виявлено на Вінниччині

Названо регіони України з найвищою добової захворюваністю на коронавірус

У Вінницькій області за добу виявили 460 нових хворих на ковід

В Україні за минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві. Про це свідчать дані МОЗ та РНБО, оприлюднені зранку 9 березня.

Так, у Вінницькій області за добу виявили 460 нових випадків захворювання.

В Івано-Франківській області коронавірус діагностували у 433 осіб.

У Чернівецькій області у 409 осіб за добу підтвердили коронавірус.

У Львівській області зареєстрували 351 новий випадок інфікування.

У Києві виявили 201 випадок зараження коронавірусом за добу.

Загалом в Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19.

До слова, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. За даними статистичного сайту Worldometer, станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

У той же час серед країн світу Україна займає 11-е місце за приростом Covid–19.

Також відзначимо, що нині Закарпатська медицина опинилась на межі колапсу: бракує місць у реанімаціях та кисневих балонів.