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    Коронавірус в регіонах: найбільше нових хворих виявлено на Вінниччині

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    Названо регіони України з найвищою добової захворюваністю на коронавірус 
    фото: dailysignal.com

    У Вінницькій області за добу виявили 460 нових хворих на ковід

    В Україні за минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві. Про це свідчать дані МОЗ та РНБО, оприлюднені зранку 9 березня.

    Так, у Вінницькій області за добу виявили 460 нових випадків захворювання.

    В Івано-Франківській області коронавірус діагностували у 433 осіб.

    У Чернівецькій області у 409 осіб за добу підтвердили коронавірус.

    У Львівській області зареєстрували 351 новий випадок інфікування.

    У Києві виявили 201 випадок зараження коронавірусом за добу.

    Загалом в Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19.

    До слова, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. За даними статистичного сайту Worldometer, станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

    У той же час серед країн світу Україна займає 11-е місце за приростом Covid–19.

    Також відзначимо, що нині Закарпатська медицина опинилась на межі колапсу: бракує місць у реанімаціях та кисневих балонів.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Україна Вінниччина хвороби коронавірус
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