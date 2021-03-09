Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19

В Україні виявили 5572 нових випадки зараження за добу

В Європі зафіксовано понад 35 мільйонів інфікованих коронавірусом, з них понад 830 тисяч померли від ускладнень хвороби.

За попередню добу в Європі зафіксовано понад 93 тисяч нових випадків коронавірусу, більшість – в Італії, Польщі та Україні.

Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometer.

Так, за станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

У той же час серед країн світу Україна займає 11–е місце за приростом Covid–19.

В цілому в Європі зафіксовано понад 35 мільйонів інфікованих коронавірусів, з них 24,9 мільйона одужали і понад 830 тисяч – померли від ускладнень хвороби.

Тим часом у світі кількість заражених коронавірусів досягло показника в 117,7 мільйона випадків. Уже вилікувалися 93,4 мільйона хворих і 2,6 мільйона – померли від інфекції.