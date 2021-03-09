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    Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19

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    Серед країн світу Україна займає 11-е місце за приростом Covid-19 - Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19
    Серед країн світу Україна займає 11-е місце за приростом Covid-19

    В Україні виявили 5572 нових випадки зараження за добу

    В Європі зафіксовано понад 35 мільйонів інфікованих коронавірусом, з них понад 830 тисяч померли від ускладнень хвороби.

    За попередню добу в Європі зафіксовано понад 93 тисяч нових випадків коронавірусу, більшість – в Італії, Польщі та Україні.

    Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometer.

    Так, за станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

    У той же час серед країн світу Україна займає 11–е місце за приростом Covid–19.

    В цілому в Європі зафіксовано понад 35 мільйонів інфікованих коронавірусів, з них 24,9 мільйона одужали і понад 830 тисяч – померли від ускладнень хвороби.

    Тим часом у світі кількість заражених коронавірусів досягло показника в 117,7 мільйона випадків. Уже вилікувалися 93,4 мільйона хворих і 2,6 мільйона – померли від інфекції.

    Теги: Європа Україна хвороби коронавірус
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