МОЗ витратив уже майже половину коштів, виділених на закупівлю вакцини

Цього року МОЗ планує закупити 7,9 млн доз щеплень для 3,9 млн осіб

Поки що відбулась поставка лише 500 тисяч доз вакцини Covishield, а також 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac

Міністерство охорони здоров’я витратило близько 1,6 млрд грн на закупівлю вакцини від Covid-19 за бюджетною програмою «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби Covid-19», що складає 40% від загальної суми програми у 4 млрд грн.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист Державної казначейської служби.

У рамках згаданої програми за загальним фондом державного бюджету на 2021 рік передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини. Станом на 22 березня з цієї суми витрачено 242,6 млн грн.

У свою чергу за спеціальним фондом державного бюджету було виділено 1,38 млрд грн, з яких вже витрачено 1,35 млрд грн.

Загалом відповідно до бюджетної програми вакцинації цього року МОЗ планує закупити 7,9 млн доз щеплень для 3,9 млн осіб.

Додатково з бюджету минулого року в грудні було сплачено 964,3 млн грн за поставку 1,9 млн доз китайської вакцини від Covid-19 CoronaVac.

З урахуванням минулорічної сплати на сьогодні за поставку вакцин в Україну загалом було сплачено понад 2,5 млрд грн.

Ціна за одну дозу вакцини, передбачена бюджетною програмою, складає 504 грн. Таку ж ціну було сплачено за дозу китайської вакцини CoronaVac. Вартість дози індійської вакцини Covishield невідома. Проте якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладену в бюджетну програму, можна припустити, що вже було закуплено понад 4,9 млн доз для України.

Поки що відбулась поставка лише 500 тисяч доз вакцини Covishield, а також 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac.

Нагадаємо, що МОЗ не розкриває комерційну інформацію про індійську вакцину Covishield.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.

Степанов заявив, що Україна може укласти договори на постачання вакцин від американського виробника.

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