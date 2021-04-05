ДТП у Вінниці: водій з ознаками алкогольного сп'яніння провокував поліцейських на бійку

Чоловік відмовився пройти огляд у лікаря-нарколога у присутності 2-х свідків

У Вінниці по вулиці Данила Нечая працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Mercedes-Benz, що порушував ПДР. Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки сп’яніння. Водій нецензурно висловлювався та провокував поліцейських на бійку. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Вінницької області

Інспектори затримали 52-річного правопорушника, він погодився пройти огляд у лікаря-нарколога.Чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога, проте, прибувши до медичного закладу, відмовився від його проходження у присутності 2-х свідків.

Його автомобіль евакуювали на арешт майданчик.

За даними порушеннями на водія іномарки було складено протоколи за ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння), за ст. 173 (Дрібне хуліганство), за ст. 185 (Злісна непокора працівникам поліції) та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

Тим часом, нардеп від партії Слуга народу Микола Задорожній 4 квітня спровокував ДТП неподалік від Обухова. За даними видання, Задорожній не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого його Mitsubishi зіткнувся з Ford, який їхав попереду у попутному напрямку. І він, і другий водій отримали травми. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації.