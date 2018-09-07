DZIDZIO у Вінниці презентував власний фільм незважаючи на дощі



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6 вересня стартував Міжнародний ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного і пародійного кіно.

Цьогоріч захід розпочався із демонстрації українських стрічок «Микита Кожум'яка» та «DZIDZIO Контрабас». Щоб презентувати свою стрічку до Вінниці приїхав виконавець головної ролі Михайло Хома.

Співак, актор та сценарист української комедії, яка вийшла на широкий екран в 2017 році, не лише прийняв участь в публічному показі «Контрабасу», а й анонсував свій новий фільм »DZIDZIO Перший раз». Прем'єра чергової кінороботи запланована на 25 жовтня.

Показ фільму організували на Майдані Незалежності перед будівлею міської ради. Незважаючи на дощ, на демонстрацію «Контрабасу» прийшло кілька десятків глядачів. Михайло Хома разом із шанувальниками переглянув трейлер власної нової стрічки «DZIDZIO Перший раз».

Джерело: Vinbazar