Історики, які відновили герб Вінниці, отримали відзнаки міського голови



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6 вересня, відбулося відкриття пленарного засідання ХХІX Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Вінниччина: минуле та сьогодення: Традиції самоврядування на теренах Поділля».

Під час зустрічі міський голова Сергій Моргунов вручив «Почесну відзнаку Вінницького міського голови за заслуги перед містом» авторам відновленого історичного герба Вінниці. Цього року виповнюється 25 років з часу відродження історичної символіки Вінниці

Відзнаки від міського голови отримали старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України Юрій Савчук, доктор історичних наук, директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун, художник, член Вінницької обласної організації Національної спілки художників України Георгій Мельник.

«Цього року Вінниця відзначає 655 років місту, 380 років Магдебурзькому праву та 25 років символіці міста. Іще є одна дата – виповнюється 65 років побратимських відносин між польським містом Кельце і Вінницею. Всі знають, що у нас досить тісні та гарні відносини між містами. Ми відзначаємо ці особливі дати, кожна з яких нагадує про різні періоди розвитку міста. Десь були динамічні сплески, десь був занепад. Але завжди, коли були підйоми, то за цим стояли люди, які вболівали за своє місто, які хотіли його бачити кращим, які були одержимі тим, щоб формувалася сильна територіальна громада, щоб розвивався бізнес, щоб були нормальні культурні відносини, і тому числі і між різними національностями та етносами, сказав Вінницький міський голова Сергій Моргунов. – Завдання істориків – це, звичайно, відновлювати історичну справедливість. Якщо ми не знаємо історії, то у нас немає майбутнього. Всі знають цю фразу, але можу сказати наступне: якщо ми не будемо шанувати і берегти те, що було зроблено нашими попередниками, то у нас точно не буде майбутнього».

Говорячи про символіку міста Сергій Моргунов зазначив: «Прапор, герб, гімн – це найважливіші символи будь-якої держави. Ні для кого не секрет, що основа будь-якої держави – це місцеве самоврядування. І так було завжди. Тому для місцевого самоврядування символіка теж важлива. Сьогодні через 25 років ми нагороджуємо трьох людей, які заклали основу сучасного герба і символу сучасного Вінниці. Ми можемо пишатися цим символом, адже його знають по всьому світі».

Доктор історичних наук, директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун, подякував за відзнаку: «Герб сьогодні є дійсно символом нашої Вінниці, які і прапор, який майорить над нашим містом. Тому що ці символи виконують те призначення, заради чого вони створювали ще в середньовічних містах – вони демонструють, що тут є самодостатня потужна вільна громада, яка здатна регулювати своє життя, іти в майбутнє правильним шляхом, яка знає своє минуле. І це є найкращою нагородою. Сподіваюсь, що під цими символами наші діти та онуки будуть працювати, славити наше одне з найкращих міст України», - зазначив Юрій Легун.

Ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Наталя Лазаренко зазначила, що на ХХІX Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції «Вінниччина: минуле та сьогодення: Традиції самоврядування на теренах Поділля» зібралися саме ті люди, які знають і поважають історію міста. Тому тут буде цікаво всім, особливо студентам.

Під час конференції старший науковий співробітник інституту історії України НАН України Юрій Савчук серед іншого розповів про геральдичну школу Поділля.