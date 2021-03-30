На більшості річок та озер під час нересту дозволено любительський вилов риби

У річках та їхніх притоках заборона триватиме із 1 квітня по 20 травня, у водосховищах, озерах та ставках – з 1 квітня по 9 червня

Із 1 квітня на Вінниччині стартує традиційна весняно-літня заборона на вилов риби та раків через початок періоду нересту. Про це повідомляє Управління держрибагентства в області.

Згідно з відповідним наказом відомства, у річках та їхніх притоках заборона триватиме із 1 квітня по 20 травня, у водосховищах, озерах та ставках – з 1 квітня по 9 червня, у річці Дністер з усіма притоками – з 1 квітня по 10 червня.

Щодо раків, то виловлювати їх у всіх водоймах заборонено із 1 квітня по 9 червня.

Втім, на більшості річок та озер під час нересту дозволено любительський вилов риби однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега.

Тим часом, екологи повідомляють про «сезон тиші» у лісах Вінниччини через початок періоду розмноження тварин. Він триватиме з 1 квітня по 15 червня. Період тиші сприяє відтворенню популяції лісових звірів та птахів, забезпечує зростання та спокійний розвиток фауни в лісах.

Відтак, забороняється будь-яка діяльність, яка є джерелом шуму: стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.