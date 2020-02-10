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    Грип на Вінниччині: епідемічна ситуація дещо покращилася, але норму все одно перевищено

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    Грип на Вінниччині: епідемічна ситуація дещо покращилася, але норму все одно перевищено

    У Вінницькій області зберігається перевищення епідеміологічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ

    Відсоток захворілих дещо знизився та складає перевищення норми на 22,7%, напротив 23% минулого тижня

    Про це повідомляють у звіті «Вінницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України» оприлюдненому 7 лютого. 

    «На 6-му тижні 2020 року у Вінницькій області спостерігається високий рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, що складає 887,5 випадків на 100 тис. нас. та є на 22,7 % вищим середньобагаторічного порогового рівня. Впродовж тижня за медичною допомогою  з приводу  ГРВІ звернулось 13786 осіб, серед захворілих  8385 (60,8 %) дітей.  Було госпіталізовано 654 особи в т. ч. 488 дітей», - йдеться у повідомлення. 

    Найвищі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у:

    • Вінниці,
    • Бершадському районі,
    • Могилев-Подільському районі,
    • Томашпільському районі,
    • Тульчинському районі.

    Летальних випадків не зареєстровано.

    Джерело: Vinbazar

    грип Вінниччина
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