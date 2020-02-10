Грип на Вінниччині: епідемічна ситуація дещо покращилася, але норму все одно перевищено



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У Вінницькій області зберігається перевищення епідеміологічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ

Відсоток захворілих дещо знизився та складає перевищення норми на 22,7%, напротив 23% минулого тижня.

Про це повідомляють у звіті «Вінницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України» оприлюдненому 7 лютого.

«На 6-му тижні 2020 року у Вінницькій області спостерігається високий рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, що складає 887,5 випадків на 100 тис. нас. та є на 22,7 % вищим середньобагаторічного порогового рівня. Впродовж тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 13786 осіб, серед захворілих 8385 (60,8 %) дітей. Було госпіталізовано 654 особи в т. ч. 488 дітей», - йдеться у повідомлення.

Найвищі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у:

Вінниці,

Бершадському районі,

Могилев-Подільському районі,

Томашпільському районі,

Тульчинському районі.

Летальних випадків не зареєстровано.

Джерело: Vinbazar