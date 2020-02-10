Грип на Вінниччині: епідемічна ситуація дещо покращилася, але норму все одно перевищено
У Вінницькій області зберігається перевищення епідеміологічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ
Відсоток захворілих дещо знизився та складає перевищення норми на 22,7%, напротив 23% минулого тижня.
Про це повідомляють у звіті «Вінницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України» оприлюдненому 7 лютого.
«На 6-му тижні 2020 року у Вінницькій області спостерігається високий рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, що складає 887,5 випадків на 100 тис. нас. та є на 22,7 % вищим середньобагаторічного порогового рівня. Впродовж тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 13786 осіб, серед захворілих 8385 (60,8 %) дітей. Було госпіталізовано 654 особи в т. ч. 488 дітей», - йдеться у повідомлення.
Найвищі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у:
- Вінниці,
- Бершадському районі,
- Могилев-Подільському районі,
- Томашпільському районі,
- Тульчинському районі.
Летальних випадків не зареєстровано.
Джерело: Vinbazar