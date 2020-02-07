На Вінниччині зросла заборгованість за газ, боржникам загрожує суд



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Щоб уникнути судових процесів, споживачі можуть укласти угоди про погашення боргу частинами

На початок 2020 року рівень заборгованості споживачів перед ТОВ «Вінницягаз Збут» за спожитий газ сягнула майже 721 млн грн. 99 % заборгованості припадає на населення. Приріст боргу побутових споживачів за 2019 рік склав майже 194 млн грн.

Через зростання заборгованості «Вінницягаз Збут» у 2019 році подано до суду понад 380 позовів про стягнення коштів за спожитий газ на суму майже 3 млн грн. Щоб уникнути судових процесів, споживачі можуть укласти угоди про погашення боргу частинами.

Компанія продовжує заходи із зменшення заборгованості. Впродовж січня боржникам надіслано понад 18 тис. попереджень про необхідність погашення боргів. За відсутності реагування видано 1320 доручень Оператору ГРМ на відключення боржників від мережі газопостачання. Вимушено припинене постачання енергоресурсу 1188 боржників, що заборгували компанії майже 4,3 млн грн.

При стягненні заборгованості в судовому порядку споживач сплачує не лише суму боргу, а й судові витрати та витрати з виконання судового рішеня.

«Щоб уникнути додаткових витрат на вирішення спору в судовому порядку та не доводити справу до суду, споживач може укласти з компанією угоду про реструктуризацію боргу та сплачувати його частинами згідно узгодженого сторонами графіка», - пояснює директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Крім того, за наявності підстав, споживачі мають можливість отримання державної допомоги на оплату послуг газопостачання.

Компанія сподівається на покращання ситуації з розрахунками за газ при зменшенні обсягів споживання на кінець опалювального періоду.