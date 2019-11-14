«Нафтогаз» відмовляється обнулити судові претензії на вимогу «Газпрому»



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Якщо «Газпром» продемонструє готовність ліквідувати або компенсувати порушення українській стороні, «Нафтогаз» готовий це розглянути

Просто забути про рішення арбітражу ми не можемо, заявив виконавчий директор «Нафтогазу»

НАК «Нафтогаз України» не готовий задовольнити вимогу «Газпрому» щодо обнулення судових претензій у рамках рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Ми не сприймаємо таку пропозицію взагалі. Ми говоримо, що ми конструктивно налаштовані, можемо розглянути різні варіанти того, як вони виконують рішення арбітражу. Але просто про нього забути – не можемо», - зазначив Вітренко.

За його словами, в питанні нового арбітражу позиція «Нафтогазу» аналогічна. Разом з тим, якщо «Газпром» продемонструє готовність ліквідувати порушення, або компенсувати українській стороні відповідні втрати від цих порушень, «Нафтогаз» готовий це розглянути.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

Нещодавно НАК «Нафтогаз України» направив в Стокгольмський арбітраж заяву про захист та зустрічні позовні вимоги у відповідь на позов «Газпрому».

28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.