Студент влаштував нарколабораторію у орендованій квартирі Бердичева



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4 вересня в одній з квартир Бердичева поліцейські виявили та вилучили речовини з характерними ознаками наркотиків: білий порошок, сушену рослинну масу та ємності з прекурсорами. Правоохоронці встановили, що вказану оселю винаймав 17-річний студент, житель Вінницької області

Як з’ясували поліцейські, хлопець є жителем одного з сіл Козятинського району сусіднього регіону, але нині навчається на третьому курсі навчального закладу у Бердичеві. З початком занять приїхав до райцентру і поселився в орендованій квартирі.

Саме у цій оселі поліцейські і виявили набір різних наркотичних засобів: близько 10 грам порошку, ймовірно, амфетаміну, 100 грам подрібнених рослин, схожих до конопель, та 6 пластикових ємностей по 0,7 літра, заповнених рідиною із запахом ацетону. Також у квартирі були виявлені скляні колби та елекронні ваги.

До оселі поліцейські прийшли разом з жителем райцентру, який і здає її в оренду, перевірючи інформацію про місце збору у ній підозрілих осіб. 56-річний пенсіонер розповів правоохоронцям, що віднедавна сусіди стали нарікати на мешканців житла та їх гостей сумнівного вигляду.

Відтак нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Усе вилучене буде направлено на експертне дослідження, за результатами якого прийматиметься рішення щодо остаточної кваліфікації події.

Парубкові може загрожувати покарання від штрафу до позбавлення волі терміном до 3 років.