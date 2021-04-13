Вакцинація на Одещині: в область надійшли понад 4 тисячі доз CoronaVac

За схожим з CoronaVac принципом працюють вакцини від поліомієліту та грипу

Вакцина розрахована на два введення з інтервалом 28 днів

На регіональний склад Одеської області надійшли понад 4 тисячі доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Про таке повідомили у пресслужбі Одеського обласного центру громадського здоров'я.

У відомстві повідомили, що до Одеської області передали 4 тисячі 400 доз цієї вакцини. Зараз препарат зберігається на регіональному складі.

У пресслужбі зазначили, що CoronaVac – це інактивована вакцина, створена за «добре відомою» технологією. За схожим з CoronaVac принципом працюють вакцини від поліомієліту та грипу.

У центрі громадського здоров'я запевнили, китайська вакцина – безпечна та дієва. Її ефективність, за даними центру, складає 83,5%.

CoronaVac розрахована на два введення з інтервалом 28 днів. У пресслужбі розповіли, що щеплення цією вакциною робитимуть маломобільним людям та тим, хто їх доглядає, а також освітянам, що працюватимуть на ЗНО. Списки уже попередньо складені, тож вакцинація розпочнеться «найближчим часом».

Тим часом, на Вінниччину минулої ночі надійшло 5,6 тисячі доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.