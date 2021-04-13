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    Вакцинація на Одещині: в область надійшли понад 4 тисячі доз CoronaVac

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    За схожим з CoronaVac принципом працюють вакцини від поліомієліту та грипу - Вакцинація на Одещині: в область надійшли понад 4 тисячі доз CoronaVac
    За схожим з CoronaVac принципом працюють вакцини від поліомієліту та грипу
    Фото з відкритих джерел

    Вакцина розрахована на два введення з інтервалом 28 днів

    На регіональний склад Одеської області надійшли понад 4 тисячі доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Про таке повідомили у пресслужбі Одеського обласного центру громадського здоров'я.

    У відомстві повідомили, що до Одеської області передали 4 тисячі 400 доз цієї вакцини. Зараз препарат зберігається на регіональному складі.

    У пресслужбі зазначили, що CoronaVac – це інактивована вакцина, створена за «добре відомою» технологією. За схожим з CoronaVac принципом працюють вакцини від поліомієліту та грипу.

    У центрі громадського здоров'я запевнили, китайська вакцина – безпечна та дієва. Її ефективність, за даними центру, складає 83,5%.

    CoronaVac розрахована на два введення з інтервалом 28 днів. У пресслужбі розповіли, що щеплення цією вакциною робитимуть маломобільним людям та тим, хто їх доглядає, а також освітянам, що працюватимуть на ЗНО. Списки уже попередньо складені, тож вакцинація розпочнеться «найближчим часом».

    Тим часом, на Вінниччину минулої ночі надійшло 5,6 тисячі доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

    Теги: Одещина щеплення вакцинація коронавірус
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