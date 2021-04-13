Вакцинація на Вінниччині: стало відомо, скільки доз CoronaVac отримала область

Насамперед планується вакцинувати маломобільні групи населення та тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю

Щеплення китайською вакциною в області робитимуть дев’ять мобільних бригад

На Вінниччину минулої ночі надійшло 5,6 тисячі доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

За словами голови ОДА Сергія Борзова, сьогодні у Вінниці очікують на шприци та коробки для утилізації вакцини. Щеплення в області робитимуть дев’ять мобільних бригад, які пройшли відповідне навчання.

Насамперед планується вакцинувати маломобільні групи населення та тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю. Списки цих осіб протягом останніх тижнів збирали сімейні лікарі. Додатково можна записатись на щеплення через реєстратуру Центру первинної допомоги або сімейного лікаря.

Тим часом, станом на ранок 13 квітня, протягом минулої доби у Вінницькій області зафіксували 342 нові випадки захворювання на коронавірус. За інформацією РНБО, через ускладнення, викликані хворобою, померли 20 пацієнтів. Одужали ‒ 715 мешканців області. На сьогодні в регіоні хворіють 19 984 громадян.