Кавова гуща: у Вінниці вирішили проекспериментувати в боротьбі з ожеледицею
Використану гущу зголосилися надати мережі багатьох кав’ярень міста
Як і у деяких інших містах України і Європи, у Вінниці вирішили проекспериментувати із посипанням пішохідних зон кавовою гущею.
Про це повідомляє пресслужба міськради міста.
У Європі та Україні набирає популярності спосіб боротьби зі зледенінням у вигляді посипання тротуарів висушеною кавовою гущею, яка є досить екологічним варіантом та після танення снігу слугує добривом для землі.
Проекспериментувати з ним вирішили і у Вінниці. Ініціативу вінницьких закладів сфери послуг, які готують клієнтам каву, підтримали у Вінницькій міській раді. Використану гущу зголосилися надати мережі багатьох кав’ярень міста.
Заклади передали близько
Нагадаємо, у Вінниці через нерозчищені вулиці оштрафували керівника підприємства.