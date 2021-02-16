Кавова гуща: у Вінниці вирішили проекспериментувати в боротьбі з ожеледицею

Використану гущу зголосилися надати мережі багатьох кав’ярень міста

Як і у деяких інших містах України і Європи, у Вінниці вирішили проекспериментувати із посипанням пішохідних зон кавовою гущею.

Про це повідомляє пресслужба міськради міста.

У Європі та Україні набирає популярності спосіб боротьби зі зледенінням у вигляді посипання тротуарів висушеною кавовою гущею, яка є досить екологічним варіантом та після танення снігу слугує добривом для землі.

Проекспериментувати з ним вирішили і у Вінниці. Ініціативу вінницьких закладів сфери послуг, які готують клієнтам каву, підтримали у Вінницькій міській раді. Використану гущу зголосилися надати мережі багатьох кав’ярень міста.

Заклади передали близько 300 кг сировини міському комунальному підприємству «Вінницязеленбуд», працівники якого вже посипали гущею алеї Центрального міського парку імені Леонтовича. Якщо заклади будуть готові й надалі забезпечувати посипаний матеріал, підприємство продовжить роботу в інших рекреаційних зонах міста.

Нагадаємо, у Вінниці через нерозчищені вулиці оштрафували керівника підприємства.