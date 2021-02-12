У Вінниці через нерозчищені вулиці оштрафували керівника підприємства

Відповідно до вимог Правил благоустрою міста, очищення території навколо об’єктів повинно розпочинатися одразу після снігопаду

У Вінниці інспектори Муніципальної варти оштрафували керівництво ТОВ «Магістраль» за нерозчищені від снігу вулиці, за стан яких підприємство несе відповідальність.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Муніципальної варти.

Попередній припис в компанії проігнорували. «Тротуарами вулиць П. Запорожця, Некрасова, Тімірязєва, Довженка та Г. Крут було майже не можливо пересуватися, адже протиожеледні заходи не було вжито. Інспектори Муніципальної варти надали припис відповідальній особі ТОВ «Магістраль», адже саме це товариство відповідає за належний стан тротуарів за вказаними адресами. Проте, умови припису було проігноровано, території від снігу не очищено, тому на керівництво цього товариства інспектори Муніципальної варти склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП», – йдеться в дописі.

Як зазначають на сайті Вінницької міської ради, відповідно до вимог Правил благоустрою території Вінницької міської територіальної громади, підприємці зобов’язані прибирати сніг та лід біля своїх закладів: магазинів, торгових центрів, офісів, закладів харчування тощо. Якщо ці правила не виконуються, працівники Муніципальної варти спочатку проводять роз’яснювальну роботу. Коли власник не реагує, він може отримати штраф від 850 до 1700 грн.

В міськраді додають – комунальні служби Вінниці під час негоди очищають міські дороги, тротуари та дворові території цілодобово. За чистотою біля своїх об’єктів мають слідкувати і власники офісів, і комерційних об’єктів. Відповідно до вимог Правил благоустрою території міста, суб’єкти господарювання зобов’язані прибирати навколишню територію біля своїх торгових центрів, магазинів, об’єктів побутового обслуговування чи громадського харчування, підприємств, автомийок та автомайстерень тощо. Це також стосується і установ та організацій, зокрема шкіл та дитячих садочків.

Як повідомляють в міській раді, відповідно до вимог Правил благоустрою Вінниці, очищення території навколо об’єктів повинно розпочинатися одразу після снігопаду. Також підприємці мають своєчасно очищати від льоду та бурульок покрівлі, карнизи будівель та водостічні труби з дахів.

Нагадаємо, через снігопад в деяких регіонах обмежено рух транспорту. Дороги від снігу чистять 1 957 людей і 1 618 одиниць техніки.