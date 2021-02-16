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    У Вінниці курсуватимуть новенькі екологічні автобуси

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    Автобуси Otokar Kent CNG &ndash; це автобуси з низькою підлогою, довжиною <st1:metricconverter productid="12 метрів">12 метрів</st1:metricconverter> - У Вінниці курсуватимуть новенькі екологічні автобуси
    Автобуси Otokar Kent CNG – це автобуси з низькою підлогою, довжиною 12 метрів
    фото: vinnitsa.info

    Вартість автобусів не повинна перевищувати 2,6 млн євро

    Виконком Вінницької міської ради 11 лютого погодив до сесії проект рішення, яким передбачено надати дозвіл Вінницькій транспортній компанії на отримання міських автобусів у лізинг та укладення договору фінансового лізингу з банком.

    Вартість автобусів не повинна перевищувати 2,6 млн євро, повідомляє Вінниця.info.

    «Надати дозвіл комунальному підприємству «Вінницька транспортна компанія» на отримання 10 (десяти) автобусів Otokar Kent С CNG вартістю, що не перевищує 2 650,0 тис. євро (в гривневому еквіваленті відповідно до курсу гривні до євро, зазначеного в договорі купівлі – продажу) у лізинг та укладення договору фінансового лізингу з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Украгазбанк» на наступних умовах:

    • авансовий платіж – не менше 50% від вартості автобусів;
    • відсоткова ставка не більше – 9,7% річних у гривні;
    • щомісячна комісія за управління кредитними коштами в частині обслуговування рахунку за операцією фінансового лізингу – 0,2% від суми фактичного залишку заборгованості за договором фінансового лізингу на дату нарахування (але не менше ніж 1000,00 грн.);
    • строк лізингу до 60 місяців; погашення лізингових платежів – щомісячно, згідно з графіком платежів, встановленим Банком;
    • укладення договорів страхування предмету лізингу», – зазначено в проекті рішення.
    Автобуси Otokar Kent CNG – це автобуси з низькою підлогою, довжиною 12 метрів. Вони оснащені двигуном MAN – E0836 LOH04, які працюють на стиснутому природному газі. Потужність двигуна становить 206 кВт при 2200 оборотах на хвилину. Ці автобуси одночасно можуть перевозити до 100 пасажирів і відповідають екологічному стандарту Євро-6. Про 10 нових муніципальних автобусів, які «Вінницька транспортна компанія» візьме у лізинг повідомляли рік тому. Але через ситуацію з «ковід» нових автобусів не придбали.

    Нагадаємо, українські автовиробники почали 2021 рік зменшенням обсягів виробництва більш ніж на чверть. При цьому автобусне виробництво впало удвічі.

    Теги: громадський транспорт Вінниця транспорт
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