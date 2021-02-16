У Вінниці курсуватимуть новенькі екологічні автобуси
Вартість автобусів не повинна перевищувати 2,6 млн євро
Виконком Вінницької міської ради 11 лютого погодив до сесії проект рішення, яким передбачено надати дозвіл Вінницькій транспортній компанії на отримання міських автобусів у лізинг та укладення договору фінансового лізингу з банком.
Вартість автобусів не повинна перевищувати 2,6 млн євро, повідомляє Вінниця.info.
«Надати дозвіл комунальному підприємству «Вінницька транспортна компанія» на отримання 10 (десяти) автобусів Otokar Kent С CNG вартістю, що не перевищує 2 650,0 тис. євро (в гривневому еквіваленті відповідно до курсу гривні до євро, зазначеного в договорі купівлі – продажу) у лізинг та укладення договору фінансового лізингу з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Украгазбанк» на наступних умовах:
- авансовий платіж – не менше 50% від вартості автобусів;
- відсоткова ставка не більше – 9,7% річних у гривні;
- щомісячна комісія за управління кредитними коштами в частині обслуговування рахунку за операцією фінансового лізингу – 0,2% від суми фактичного залишку заборгованості за договором фінансового лізингу на дату нарахування (але не менше ніж 1000,00 грн.);
- строк лізингу до 60 місяців; погашення лізингових платежів – щомісячно, згідно з графіком платежів, встановленим Банком;
- укладення договорів страхування предмету лізингу», – зазначено в проекті рішення.
Нагадаємо, українські автовиробники почали 2021 рік зменшенням обсягів виробництва більш ніж на чверть. При цьому автобусне виробництво впало удвічі.