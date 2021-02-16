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    ДТП за участю пішоходів: на Вінниччині одразу троє людей опинилися під колесами на пішохідному переході

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    За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років - ДТП за участю пішоходів: на Вінниччині одразу троє людей опинилися під колесами на пішохідному переході
    За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років
    фото: zhitomir.info

    Слідством розпочаті кримінальні провадження

    15 лютого в Вінниці та м. Хмільник стались три дорожньо-транспортні пригоди за участі пішоходів.

    За фактами автопригод розпочато досудове розслідування, повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

    У Вінниці близько 15.30 год. 39–річна жителька Немирова, на автомобілі «Мерседес», збила на пішохідному переході 50-річну вінничанку. Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження та госпіталізована. Автомобіль знаходиться на арешт майданчику.

    Дві схожі ДТП сталися у Вінниці 15 лютого. В обох випадках автівки збивали людей, які рухалися по пішохідних переходах. Постраждалих швидкою допомогою доставили у лікарню.

    Близько 16.20 у Вінниці під колесами «Сітроену» опинився 7-річний хлопець. З тілесними ушкодженнями його доставлено до лікарів. Після надання медичної допомоги постраждалого відпустили додому. Водій був тверезий.

    Ще одна автопригода сталась у місті Хмільник. Попередньо, 46-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням, у результаті чого боковою частиною автомобіля зачепив 12-річного місцевого хлопця, який йшов по узбіччю дороги. Внаслідок аварії школяр потрапив до лікарні.

    Слідством розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

    Нагадаємо, на Вінниччині сталася ДТП за участю службового авто поліції та легковика.

    Теги: ДТП Вінниця аварія
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