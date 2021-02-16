ДТП за участю пішоходів: на Вінниччині одразу троє людей опинилися під колесами на пішохідному переході

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років

Слідством розпочаті кримінальні провадження

15 лютого в Вінниці та м. Хмільник стались три дорожньо-транспортні пригоди за участі пішоходів.

За фактами автопригод розпочато досудове розслідування, повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

У Вінниці близько 15.30 год. 39–річна жителька Немирова, на автомобілі «Мерседес», збила на пішохідному переході 50-річну вінничанку. Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження та госпіталізована. Автомобіль знаходиться на арешт майданчику.

Дві схожі ДТП сталися у Вінниці 15 лютого. В обох випадках автівки збивали людей, які рухалися по пішохідних переходах. Постраждалих швидкою допомогою доставили у лікарню.

Близько 16.20 у Вінниці під колесами «Сітроену» опинився 7-річний хлопець. З тілесними ушкодженнями його доставлено до лікарів. Після надання медичної допомоги постраждалого відпустили додому. Водій був тверезий.

Ще одна автопригода сталась у місті Хмільник. Попередньо, 46-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням, у результаті чого боковою частиною автомобіля зачепив 12-річного місцевого хлопця, який йшов по узбіччю дороги. Внаслідок аварії школяр потрапив до лікарні.

Слідством розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Нагадаємо, на Вінниччині сталася ДТП за участю службового авто поліції та легковика.