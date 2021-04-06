Коронавірус у Вінниці: у місті розгорнули додаткові ліжка для хворих

Кількість пацієнтів на ліжках реанімації станом на 5 квітня – 159

Кожне ліжко оснащене сучасним апаратом штучної вентиляції легень, монітором пацієнта, який дозволяє контролювати життєво важливі функції,

У місті збільшили кількість реанімаційних ліжок для хворих на коронавірус. На сьогодні у Вінниці зайнято 75% ковідних ліжок, повідомляє soborna59.

У лікарнях розгорнули ще 6 робочих місць для надання інтенсивної допомоги. По три у міській лікарні №3 та пологовому будинку №1, де лікують пацієнтів з коронавірусом.

На їх створення виділили додаткові кошти з бюджету громади.

Кожне ліжко оснащене сучасним апаратом штучної вентиляції легень, монітором пацієнта, який дозволяє контролювати життєво важливі функції, а також додатковим обладнанням.

Зазначимо, що на Вінниччині циркулюють більш агресивні штами вірусу, які призводять до ускладнення перебігу хвороби і до збільшення кількості госпіталізацій.

Тим часом, на даний час в області хворіє 21436 осіб, з них: 820 дітей та 818 медпрацівників.

Загалом, в лабораторіях області методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 393 742 зразків. У результаті досліджень в 59989 осіб був виявлений коронавірус.

За інформацією департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА, в 30 опорних лікарнях області, станом на ранок 5 квітня, на стаціонарі перебуває 1823 пацієнта з підтвердженим Covid-19 та 425 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Загалом – 2248. Кількість пацієнтів на ліжках реанімації – 159. Всього зареєстровано 1159 летальних випадків, за останню добу – 15 смертей.