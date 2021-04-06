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    У небі над Вінницею пролетів американський розвідувальний літак

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    Такі польоти&nbsp;не суперечать міжнародним домовленостям - У небі над Вінницею пролетів американський розвідувальний літак
    Такі польоти не суперечать міжнародним домовленостям
    фото: naparise.com

    Періодично літаки Штатів здійснюють рейди вздовж морської лінії розмежування анексованого Криму

    Поблизу Вінниці 6 квітня пролетів американський розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint орієнтовним курсом на узбережжя Чорного моря. Про це на своїй сторінці у Facebook написав вінницький блогер та фахівець в авіагалузі Віталій Трубников.

    Періодично літаки Штатів здійснюють рейди вздовж морської лінії розмежування анексованого Криму, що не суперечить міжнародним домовленостям. Більш того, окупацію півострова Росією не визнають у більшості країн світу.

    Тим часом, у небі над Одесою помітили британський стратегічний літак-розвідник

    Крилата машина злетіла з авіабази королівських військово-повітряних сил Великобританії Мілденхолл, що в графстві Саффолк, на розвідувальну місію поруч з окупованих Кримом і через три години пройшла над Одесою на висоті приблизно 10 кілометрів.

    Теги: Чорне море літак Boeing Вінниччина
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