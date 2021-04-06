У небі над Вінницею пролетів американський розвідувальний літак
Періодично літаки Штатів здійснюють рейди вздовж морської лінії розмежування анексованого Криму
Поблизу Вінниці 6 квітня пролетів американський розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint орієнтовним курсом на узбережжя Чорного моря. Про це на своїй сторінці у Facebook написав вінницький блогер та фахівець в авіагалузі Віталій Трубников.
Періодично літаки Штатів здійснюють рейди вздовж морської лінії розмежування анексованого Криму, що не суперечить міжнародним домовленостям. Більш того, окупацію півострова Росією не визнають у більшості країн світу.
Тим часом, у небі над Одесою помітили британський стратегічний літак-розвідник
Крилата машина злетіла з авіабази королівських військово-повітряних сил Великобританії Мілденхолл, що в графстві Саффолк, на розвідувальну місію поруч з окупованих Кримом і через три години пройшла над Одесою на висоті приблизно