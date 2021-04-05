Covid-19 на Вінниччині: на стаціонарі перебуває 2248 пацієнтів

На даний час хворіє 21436 жителів області

Кількість пацієнтів на ліжках реанімації – 159

Директорка Державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» Валентина Зайцева повідомила, що впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено 1305 зразків на Covid-19 (в т.ч. ОЛЦ – 752, Меділабс- 530, Центр СНІДу - 0, міський лікувально-діагностичний центр – 23). Коронавірус підтверджено у 215 осіб. Тобто позитивними виявилися 16,5% досліджень, пише видання NaПарижі

У Вінниці виявлено 46 нових випадків, Бершадському районі – 39, Могилів-Подільському – 22, Тульчинському – 18, Козятинському – 15, Іллінецькому – 11, Жмеринському та Хмільницькому – по 10, Липовецькому – 9, Погребищенському – 7, Чернівецькому – 6, Вінницькому – 5, Шаргородському – 4, Мурованокуриловецькому – 3, Немирівському, Теплицькому, Тростянецькому та Томашпільському – по 2, Гайсинському та Тиврівському – по 1.

Одужали 37394 осіб, в тому числі 2072 дитини та 2765 медпрацівників. За останню добу – 237 осіб.

На даний час хворіє 21436 осіб, з них: 820 дітей та 818 медпрацівників.

Загалом, в лабораторіях області методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 393 742 зразків. У результаті досліджень в 59989 осіб був виявлений коронавірус.

За інформацією департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА, в 30 опорних лікарнях області, станом на ранок 5 квітня, на стаціонарі перебуває 1823 пацієнта з підтвердженим Covid-19 та 425 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Загалом – 2248. Кількість пацієнтів на ліжках реанімації – 159.

Всього зареєстровано 1159 летальних випадків, за останню добу – 15 смертей.

Тим часом, у Львові влада заговорила про закриття сполучення з містом через зростання зараженням коронавірусом.