Козаки вшанували місцину на Вінниччині, з якої розпочалась «нова Україна»



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У Погребищі відкрили пам'ятку першому всеукраїнському форуму «Україна сакральна»

19 серпня, у свято Яблуневого Спаса, козаки зі всієї України з'їхались на Вінниччину, щоб вшанувати пам'ять полеглих у боях предків та новітніх воїнів.

Козаки з Вінниччини, Києва та Запоріжжя прибули до міста Погребище, що на Вінниччині на урочисте відкриття пам'ятки першому Всеукраїнському форуму «Україна сакральна за зміцнення національності єдності».

Урочиста частина свята розпочалась з покладання квітів до побудованого у 2011 році пам'ятнику «Борцям за Волю України». До покладання квітів долучились козаки, військові з Вінниці, гості свята та місцеві жителі.

Музичний супровід урочистості виконував бандурист Микола Шапа. Після покладання квітів служителі Української православної Церкви Київського патріархату відправили урочисту месу за полеглих козаків та воїнів що загинули в АТО.

«Чому саме Погребище претендує на звання сакрального місця? Цей камінь, на якому ми стоїмо, пов'язаний з народженням козацько-гетьманської України. В 1648 році розпочалась національно-визвольна війна. Після перемоги козаків над поляками розпочались перемови в Білій Церкві. І саме під час цих перемовин польський князь Ярема Вишневецький, зібравши військо з 5 тисяч воїнів, зненацька напав та вщент знищив Погребище, рідне місто наказного гетьмана Максима Кривоноса. Винищивши все населення міста над Россю (так називають Погребище) і стративши трьох братів Кривоноса, князь польський почав відступати. Дізнавшись про знищення Погребища, козаки розірвали перемовини і пішли у наступ, відвоювавши більшу половину України. Ось так невелике містечко поклало початок нової України»,– розповідає доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії ДонНУ Василь Моргун.

Відповідальну справу відкрити пам'ятник доручили Василю Моргуну та міському голові Погребища Анатолію Білику.

Після всіх урочистостей учасники свята відправились на центральний стадіон міста. Там на відвідувачів очікував грандіозний фестиваль Козацтва та культури. Кожна громада представляла куточок свого села чи ОТГ різними смаколиками та народними піснями.

Повсюди розташовувались красиві фотозони: тюки сіна вимощені цікавим візерунком, з яких люди пригощались яблуками. Працювали атракціони для дітей та імпровізований «ресторан» для гостей, артистів, козаків та журналістів, в якому пригощали дуже смачними стравами. Цим і багато іншим міг похвалитись фестиваль.

Військові з Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку проводили для всіх бажаючих майстер-класи поводження зі зброєю. Всі бажаючі мали змогу розібрати і зібрати автомат і пістолет, приміряти бронежилет та поспілкуватись з військовими. Хлопці постійно опікуються національно-патріотичним вихованням молоді та долучаються до різноманітних патріотичних заходів. Зі сцени лунали українські народні пісні у виконанні народних ансамблів. А під вечір сцена "запалала" рок-піснями українських гуртів.





Джерело: vlasno.info