Ситуація на Донбасі: окупанти тричі відкривали вогонь, постраждалих немає



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Фото: УНІАН Українській військовий в зоні проведення Операції Об'єднаних сил

Протягом поточної доби, 20 серпня, зафіксовано три прицільні обстріли з боку бойовиків

Втрат у лавах Збройних сил України внаслідок бойових дій за минулу добу, 19 серпня, немає. Інформацію підтвердив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає прес-служба відомства.

«Внаслідок бойових дій втрат серед наших військовослужбовців за минулу добу немає», - сказав він.

Зазначимо, що за минулу добу, 19 серпня, незаконні збройні формування (НЗФ) 20 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, важке озброєння не застосовувалося.

Протягом поточної доби, 20 серпня, за словами спікера, зафіксовано три прицільні обстріли з боку бойовиків, всі вони на донецькому напрямку.

«Зокрема двічі ворог вів обстріли з гранатометів та стрілецької зброї по оборонцях Широкиного. Зранку, близько 06:00, оборонці Лебединського потрапили під прицільний вогонь з піхотного озброєння та зафіксували розриви декількох ворожих мін калібром 82 мм. Втрат унаслідок бойових дій серед наших військовослужбовців від початку поточної доби немає», - додав Дмитро Гуцуляк.

Варто зазначити, що в Міноборони попередили: бойовики на Донбасі готуються до мобілізації.

Нагадаємо, що українські військові звільнили від окупантів селище на Донеччині.

Також в Україні стартувала національна кампанія подяки військовим «Завдяки тобі».