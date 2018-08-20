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    Зворушлива зустріч сімей у Північній Кореї: жінка зустріла сина, якого не бачила 68 років

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    <p>Кореянка з Південної Кореї Лі Кеум-сеом зустрічається вперше за 68 років зі своїм сином Санг Чолом з Північної Кореї під час зустріч між роз&rsquo;єднаними родинами, 20 серпня 2018 року</p> - Зворушлива зустріч сімей у Північній Кореї: жінка зустріла сина, якого не бачила 68 років
    Фото: EPA-EFE/O JONGCHAN / POOL SOUTH KOREA OUT

    Кореянка з Південної Кореї Лі Кеум-сеом зустрічається вперше за 68 років зі своїм сином Санг Чолом з Північної Кореї під час зустріч між роз’єднаними родинами, 20 серпня 2018 року

    Група з 89 громадян Південної Кореї вирушила до Корейської Народно-Демократичної Республіки на першу за 65 років зустріч з родичами

    Під час зустрічі роз’єднаних сімей у Північній Кореї жінка зустріла свого сина, якого бачила востаннє 68 років тому.

    Про це повідомляє CNN.

     Лі Кеум-Сеом чекала на зустріч зі своїм сином упродовж 68 років. Нині жінці 92.

    Під час роз'єднання родини Санг Чолу було 4 роки.

    Лі хвилювалася, бо не знала, що запитати у сина, якого не бачила 68 років.

    «Що я повинна в нього питати? Я повинна запитати, що його батько розказав про мене. Мабуть, батько розказав йому, як ми розділилися, де був наш будинок. Я повинна спитати про це», — скала Лі.

    Син Санг Чол показав матері фотографію свого батька, Лі не бачила чоловіка від моменту розділення родини після 1953.

    «Це фотографія мого батька, мамо», — сказав Санг Чол.

    Для зустрічі 20 серпня відібрали 89 роз'єднаних сімей з понад 57 тисяч охочих. 

    Майже всі учасники зустрічі — люди, яким більше 80 років. Найстаршому чоловікові 101 рік.

    Зранку 20 серпня група з 89 громадян Південної Кореї вирушила до Корейської Народно-Демократичної Республіки на першу за 65 років зустріч з родичами.

    Це перша зустріч з 2015 року.

    До цього з 2000 року організовували 20 зустрічей розділених сімей. За цей період понад 130 тисяч громадян Південної Кореї подали заяву про бажання відвідати своїх родичиків з КНДР. Багато з них вже померли, не дочекавшись зустрічі.

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