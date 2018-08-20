Зворушлива зустріч сімей у Північній Кореї: жінка зустріла сина, якого не бачила 68 років



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Фото: EPA-EFE/O JONGCHAN / POOL SOUTH KOREA OUT Кореянка з Південної Кореї Лі Кеум-сеом зустрічається вперше за 68 років зі своїм сином Санг Чолом з Північної Кореї під час зустріч між роз’єднаними родинами, 20 серпня 2018 року

Група з 89 громадян Південної Кореї вирушила до Корейської Народно-Демократичної Республіки на першу за 65 років зустріч з родичами

Під час зустрічі роз’єднаних сімей у Північній Кореї жінка зустріла свого сина, якого бачила востаннє 68 років тому.

Про це повідомляє CNN.

Лі Кеум-Сеом чекала на зустріч зі своїм сином упродовж 68 років. Нині жінці 92.

Під час роз'єднання родини Санг Чолу було 4 роки.

Лі хвилювалася, бо не знала, що запитати у сина, якого не бачила 68 років.

«Що я повинна в нього питати? Я повинна запитати, що його батько розказав про мене. Мабуть, батько розказав йому, як ми розділилися, де був наш будинок. Я повинна спитати про це», — скала Лі.

Син Санг Чол показав матері фотографію свого батька, Лі не бачила чоловіка від моменту розділення родини після 1953.

«Це фотографія мого батька, мамо», — сказав Санг Чол.

Для зустрічі 20 серпня відібрали 89 роз'єднаних сімей з понад 57 тисяч охочих.

Майже всі учасники зустрічі — люди, яким більше 80 років. Найстаршому чоловікові 101 рік.

Зранку 20 серпня група з 89 громадян Південної Кореї вирушила до Корейської Народно-Демократичної Республіки на першу за 65 років зустріч з родичами.

Це перша зустріч з 2015 року.

До цього з 2000 року організовували 20 зустрічей розділених сімей. За цей період понад 130 тисяч громадян Південної Кореї подали заяву про бажання відвідати своїх родичиків з КНДР. Багато з них вже померли, не дочекавшись зустрічі.