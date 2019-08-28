Майже 5 тисяч маленьких вінничан піде в цьому році до першого класу



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Всі першокласники вони отримають оновлену Книгу вінницького школяра

У неділю, 1 вересня, у Вінниці відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня знань. Наразі школи міста завершують останні приготування до нового навчального року. Уперше за шкільні парти сядуть 4985 маленьких вінничан. Кожен із них отримає в подарунок Книгу вінницького школяра.

Незважаючи на те, що цього року 1 вересня припадає на неділю, урочистості переноситись на робочий день не будуть. У різних школах заходи відбудуться у різний час. А шкільні заняття розпочнуться з понеділка, 2 вересня.

Всі першокласники отримають в подарунок оновлену «Книгу вінницького школяра». Її почали дарувати діткам, які пішли до першого класу, з минулого року за ініціативи міського голови Сергія Моргунова. Цю книгу підготувала Вінницька міська рада, департамент освіти та комунальна установа Міський методичний кабінет.

«Книга вінницького школяра відповідає змісту Нової української школи. Вона присвячена історії та сучасності Вінниці та Поділля. Тут йдеться про знакові історичні події, природні особливості краю. Також – про видатних вінничан, до речі, в цьому році книга доповнена інформацією про почесного громадянина нашого міста Раїсу Панасюк. Завдяки книзі діти знайомляться й із символікою держави та свого міста. Це видання з першого класу навчатиме дітей любити своє місто, Батьківшину, виховуватиме почуття патріотизму. Є тут й інформація щодо позашкільних закладів, які можуть відвідувати вінничани та багато іншої корисної інформації», – каже директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

До речі, в минулому році для перших класів було закуплено 1660 «Живих абеток». Це – інтерактивні підручники, які отримав кожен перший клас по 10 екземплярів. На книзі зображено QR-код, якщо навести на книгу гаджет: чи то телефон, чи планшет з відповідним додатком - книга починає «говорити», звірі «рухатись», рослини «рости». Цей навчальний посібник відповідає вимогам Нової української. У цьому році було придбано «живі» абетки для вивчення першокласниками англійської мови.