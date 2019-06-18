Мерію Вінниці просять навести лад із дитячими атракціонами



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Вінничанин Віталій Березюк у петиції до міськради від 17 червня підняв незвичну тему – він вважає за необхідне навести лад із платними батутами та іншими дитячими атракціонами. На думку чоловіка, такі ігрові майданчики варто «виводити» за межі парків.

Що саме не задовольняє вінничанина? «Драконівські» тарифи, санітарний стан, контроль надійності… Він порівнює дитячі атракціони зі «стихійною торгівлею», тому пропонує створювати для них окремі майданчики.

Зазначимо, що приватні підприємці, яким належать такі атракціони, підписують угоди з міськрадою, сплачують у бюджет певні кошти та абсолютно легально займають певні майданчики.

Джерело: naparise.com