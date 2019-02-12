У Гайсині відкрили меморіал на честь загиблих українських воїнів



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У місті Гайсин, що на Вінниччині, відкрито меморіальний комплекс Алеї Слави, пам’яті загиблим воїнам 59-ї окремої мотопіхотної бригади

Урочистості з нагоди зустрічі та вшанування військовослужбовців 59-ї окремої мотопіхотної бригади відбулися в місті Гайсин, 8 лютого 2019 року. В цей хвилюючий і пам’ятний день увесь особовий склад військової частини А 1619 вишикувався біля Меморіального комплексу Алеї Слави. Віддати данину шани мужнім героям, які поклали свої життя за незалежність і суверенітет України, завітали батьки та родини загиблих воїнів-земляків, керівники області та району, громадськість міста.

В пам’ятних урочистих заходах взяв участь голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Він щиро подякував жителям міста за небайдужість, а військовослужбовцям за мужність, відвагу та патріотизм. На меморіальній стелі, що розташована на території військової частини А 1619, викарбувано 48 імен та прізвищ загиблих воїнів. Назавжди ці імена внесені до Книги Пам’яті 59-ї ОМБ.

Звертаючись до військовослужбовців та близьких загиблих воїнів, Валерій Коровій зазначив, що українське військо за останні роки зробило значний крок вперед, утверджуючи свою могутність та непохитність на захисті нашої держави. «Наш обов’язок перед прийдешніми поколіннями — свято берегти пам`ять, робити все для того, щоб ми були гідні великої честі називатися українським народом».

Керівник регіону побажав жителям міста єдності у справах і думках заради нашої держави.

Нагадаємо, військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади нещодавно повернулися з зони проведення Операції Об’єднаних сил у розташування військової частини в Гайсині на Вінниччині. Найбільшим досягненням військові вважають те, що бригада повернулася додому із Маріупольського напрямку без бойових втрат. Земляків, які раніше не повернулися з передової, вшанували хвилиною мовчання. Слово мала дружина одного із загиблих бійців. Вона подякувала героям за подвиг та відвагу.

Бійці покладанням квітів та гірлянд вшанували пам`ять своїх бойових побратимів, які за вірність присязі і народові України заплатили життям. Пам'ятну стелу полеглим воїнам освятив капелан військової частини отець Богдан.