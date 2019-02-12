Калинівські поліцейські затримали серійного крадія



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На рахунку чоловіка майже два десятки злочинів

18-річний правопорушник переважно обкрадав односельчан та жителів сусідніх сіл. Також поліцією задокументовано два факти зберігання затриманим наркотичних речовин. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

11 лютого до Калинівського відділу поліції з заявами про крадіжки звернулись троє жителів села Бережани. Потерпілі, які проживають на одній вулиці по сусідству, повідомили, що з підсобних приміщень їх домогосподарств зник посуд та цінні речі.

За словами начальника калинівської поліції Петра Скічка, особу причетну до вчинення злочинів, встановили оперативний працівник та дільничний офіцер поліції, які виїхали на виклик.

Частину викрадених речей правоохоронці вилучили за місцем проживання 18-річного підозрюваного. Згодом з’ясувалось, що хлопець причетний і до інших злочинів, вчинених в районі. Загалом його підозрюють у тринадцяти крадіжках та зберіганні наркотичних речовин.

За трьома крадіжками, вчиненими ним раніше, кримінальні провадження слухаються в суді.

Сума завданого збитку встановлюється працівниками поліції.

Слідчим відділенням поліції відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка). За такі правопорушення хлопцеві загрожує ув’язнення терміном до 6 років.