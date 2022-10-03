Міграційники Вінниччини видворили за межі України росіянку

Іноземку було примусово видворено за межі території України через міжнародний пункт пропуску «Могилів-Подільський»

Уродженка РФ тривалий час безпідставно перебувала на території Вінницької області

Співробітники міграційної служби, спільно з Головним управлінням поліції Вінниччини виявили порушницю міграційного законодавства, уродженку Російської Федерації, яка тривалий час безпідставно перебувала на території області. Про це повідомляє Міграційна служба Вінницької області.

«30 вересня цього року, відбулося засідання Вінницького міського суду, яким ухвалено рішення про примусове видворення іноземної громадянки до країни походження», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що того ж дня іноземну громадянку було примусово видворено за межі території України через міжнародний пункт пропуску «Могилів-Подільський».

«Підрозділи міграційної служби і надалі продовжують роботу щодо виявлення та притягнення до відповідальності іноземців – порушників», – зазначають в службі.

Раніше повідомляломя, що Європейський Союз оголосив 19 російських дипломатів персонами нон ґрата за «участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу». Дипломатів зобов’язали залишити Бельгію, в якій розташовані керівні структури ЄС.