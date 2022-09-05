СБУ викрила жительку Рівненщини, яка прославляла «русский мир»

Жінка глорифікувала дії загарбників та підтримувала так звану «спецоперацію» окупантів

Управління Служби безпеки України в Рівненській області викрили жительку Рівненської області, яка пропагувала прокремлівські погляди. Свою антидержавницьку позицію вона поширювала у соцмережах та під час спілкування з оточуючими. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Слідство встановило, що жінка глорифікувала дії загарбників та підтримувала так звану «спецоперацію» окупантів.

Крім цього, підозрювана засуджувала дії військовослужбовців ЗСУ у проведенні відповідних заходів реагування для захисту територіальної цілісності України від посягань держави-окупанта. Вказані дії українських військових вона розцінювала як «злочини проти цивільного населення».

У ході проведених санкціонованих обшуків у помешканні підозрюваної, правоохоронці вилучили: комп’ютерну техніку, мобільні телефони та сім-картки.

«Слідчими СБУ повідомлено вказаній особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-2 КК України.

Заходи із викриття здійснювали співробітники УСБУ в Рівненської області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури», – додали в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо командувача східного військового округу РФ генерал-полковника Алєксандра Чайко. Ще одному воєнному злочинцю – командувачу 2-го армійського корпусу «народної міліції ЛНР» генерал-майору Еседуллі Абачеву повідомлено про підозру.