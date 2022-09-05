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СБУ викрила жительку Рівненщини, яка прославляла «русский мир»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила жительку Рівненщини, яка прославляла «русский мир»
Підозрювана засуджувала дії військовослужбовців ЗСУ
СБУ

Жінка глорифікувала дії загарбників та підтримувала так звану «спецоперацію» окупантів

Управління Служби безпеки України в Рівненській області викрили жительку Рівненської області, яка пропагувала прокремлівські погляди. Свою антидержавницьку позицію вона поширювала у соцмережах та під час спілкування з оточуючими. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Слідство встановило, що жінка глорифікувала дії загарбників та підтримувала так звану «спецоперацію» окупантів.
Крім цього, підозрювана засуджувала дії військовослужбовців ЗСУ у проведенні відповідних заходів реагування для захисту територіальної цілісності України від посягань держави-окупанта. Вказані дії українських військових вона розцінювала як «злочини проти цивільного населення».

У ході проведених санкціонованих обшуків у помешканні підозрюваної, правоохоронці вилучили: комп’ютерну техніку, мобільні телефони та сім-картки.

«Слідчими СБУ повідомлено вказаній особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-2 КК України.
Заходи із викриття здійснювали співробітники УСБУ в Рівненської області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури», – додали в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо командувача східного військового округу РФ генерал-полковника Алєксандра Чайко. Ще одному воєнному злочинцю – командувачу 2-го армійського корпусу «народної міліції ЛНР» генерал-майору Еседуллі Абачеву повідомлено про підозру.

Теги: війна Рівненщина СБУ русский мир

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