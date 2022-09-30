СБУ викрила «розконсервованого» агента ФСБ на Хмельниччині

Агент приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення Росгвардії «Вітязь»

У результаті багатоетапної спецоперації Служба безпеки викрила у Хмельницькій області «розконсервованого» агента ФСБ – громадянина РФ, який прибув в Україну у січні 2022 року. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Його «легендою» було нібито відвідування родичів. А справжнім завданням – створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави.

Агент приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення Росгвардії «Вітязь» полковника Сєргєя Лисюка. Цей екскомандир російського спецназу входить до найближчого оточення кремля.

У разі наближення лінії фронту до Хмельниччини він обіцяв російському агенту «вивести» його на окуповану територію через «спецкоридор».

За даними слідства, шпигуном є колишній спецпризначинець внутрішніх військ рф, який неодноразово брав участь у бойових діях, у тому числі на північному Кавказі. Там він перебував на агентурному зв’язку з ФСБ, але після виходу у відставку його перевели у «режим очікування», а «розконсервували», перевівши в Україну.

Оперативники Служби безпеки встановили, що діяльність шпигуна координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгєній Пєтрушін з позивним «Гестапо».

У минулому він займався підготовкою спецпідрозділів, а також обіймав посади заступника начальника управління ФСБ по Дагестану і «першого заступника голови кдб» самопроголошеного Придністров’я.

Координуючись з Пєтрушіним, агент розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ та збирав інформацію щодо стану мобілізації та особливостей функціонування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Для цього зловмисник здійснював приховане спостереження і намагався встановлювати «потрібні» зв’язки з місцевими жителями.

На проведення розвідувально-підривної діяльності він отримував гроші від своїх «кураторів» з РФ. Для комунікації між собою використовували закриті канали електронного зв’язку.

Співробітники Служби безпеки своєчасно встановили місцезнаходження російського агента, задокументували його дії та запобігли реалізації ворожих планів. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, СБУ затримала колаборанта, який керував окупованим селом на Київщині. Також Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – «Азовсталь». Воєнним злочинцем є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев