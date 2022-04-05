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    Євросоюз видворяє 19 російських дипломатів

    Співробітників постійного представництва Росії при Євросоюзі визнано персонами нон грата - Євросоюз видворяє 19 російських дипломатів
    Співробітників постійного представництва Росії при Євросоюзі визнано персонами нон грата

    Дипломатів зобов’язали залишити Бельгію, в якій розташовані керівні структури ЄС

    Європейський Союз оголосив 19 російських дипломатів персонами нон ґрата за «участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу». Про це повідомили 5 квітня міжнародні медіа з посиланням на заяву блоку, передає Радіо Свобода.

    Дипломатів зобов’язали залишити Бельгію, в якій розташовані керівні структури ЄС.

    Йдеться про співробітників постійного представництва Росії при Євросоюзі в Брюсселі. Розпорядження про їхнє видворення видав представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель.

    «Я вирішив визнати кількох посадовців постійного представництва Російської Федерації в ЄС персонами нон ґрата за участь у діяльності, яка суперечить їхньому дипломатичному статусу», – заявив Боррель.

    Керівництво ЄС підкреслює, що скорочення російського постійного представництва – це ще й протест, пов’язаний із повідомленнями про вбивства російськими солдатами мирних громадян в українських містах, які опинилися під контролем збройних сил РФ після початку російського вторгнення 24 лютого. Москва стверджує, що все це – «постановка» Києва.

    У російському МЗС заявили 5 квітня, що вислання 19 співробітників постпредства Росії при Євросоюзі не залишиться без відповіді.

    Нагадаємо, Португалія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів, заявивши, що їхня діяльність суперечить національній безпеці країни.

    5 квітня одразу кілька держав повідомили про аналогічний крок. Таке рішення ухвалили Румунія, Словенія, Латвія (там також закривають два російські консульства – у Даугавпілсі та Лієпаї), Іспанія, Швеція та Естонія, яка також закриє російське генконсульство у Нарві.

    4 квітня уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами», у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

    Теги: ЄС росія окупанти дипломатія війна Україна окупація #stoprussia
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    Євросоюз видворяє 19 російських дипломатів