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    На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал

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    На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал

    На створення нового графіті витратять 300 літрів фарби і 10 днів часу

    На багатоповерхівці по вулиці Стельмаха завершують малювати мурал «Культурний код». Це філософська робота вінницького художника Олександра Марченка. У центрі стінопису – дівчина, навколо неї – орнамент. Для графіті використовують ніжні кольори – блакитний, рожевий, зелений.

    Створюють картину, використовуючи суміш фарб – фасадні поєднують з художніми. Спочатку створили тло малюнку, нанесли контур. Потім промалювали деталі.

    За словами митців, на «Культурний код» витратять 300 літрів фарби і 10 днів часу.

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    На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал
    На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал
    На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал
    На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал
    На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал
    На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал
    На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал
    На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал

    Нещодавно у Вінниці, на проспекті Космонавтів, 6 завершили мурал «Космічні мрії». Його створили в рамках проекту «VIN ART CITY». Загалом у Вінниці до Дня міста з’явиться 5 стінописів. Перший, під назвою «Родинні цінності», з'явився на вулиці Соборній.

    Джерело: vinnitsa.info

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