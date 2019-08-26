На фасаді вінницької висотки художники завершують ще один мурал



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На створення нового графіті витратять 300 літрів фарби і 10 днів часу

На багатоповерхівці по вулиці Стельмаха завершують малювати мурал «Культурний код». Це філософська робота вінницького художника Олександра Марченка. У центрі стінопису – дівчина, навколо неї – орнамент. Для графіті використовують ніжні кольори – блакитний, рожевий, зелений.

Створюють картину, використовуючи суміш фарб – фасадні поєднують з художніми. Спочатку створили тло малюнку, нанесли контур. Потім промалювали деталі.

За словами митців, на «Культурний код» витратять 300 літрів фарби і 10 днів часу.

Нещодавно у Вінниці, на проспекті Космонавтів, 6 завершили мурал «Космічні мрії». Його створили в рамках проекту «VIN ART CITY». Загалом у Вінниці до Дня міста з’явиться 5 стінописів. Перший, під назвою «Родинні цінності», з'явився на вулиці Соборній.

Джерело: vinnitsa.info