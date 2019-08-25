У Вінниці відзначили кращих працівників підприємств міста та області
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У Вінницькій міській раді привітали кращих працівників міста та області з нагоди відзначення 28-ї річниці Дня Незалежності України
Грамоти міської ради та її виконавчого комітету, обласної державної адміністрації а також грошові премії отримали понад 50 вінничан.
Вітали присутніх Вінницький міський голова Сергій Моргунов та голова Вінницької ОДА Валерій Коровій.
«Україна і український народ – це в першу чергу люди. І дуже велике значення має як українці ставляться один до одного. Є таке гарне слово патріотизм, але важливо, що ми вкладаємо в значення цього слова – любов до свого рідного міста, своєї країни, держави, повагу до тих законів, які діють у цій державі. Сьогодні у нас є багато заздрості та злості, нерозуміння тих процесів, які відбуваються в державі, того, що в нас йде війна зі східним сусідом. Ми до кінця не можемо визначитися, яке ж місце України у цьому світі. Ми маємо цінувати самі себе і ставитись з повагою до своєї держави. Я вітаю усіх з Днем Незалежності, хочу побажати, аби ми дійсно пишалися собою і своєю державою», – привітав присутніх міський голова Сергій Моргунов.
Голова Вінницької ОДА Валерій Коровій у своєму вітальному слові зазначив, що останні п’ять років були нелегкі в Україні. Проте, уже зараз помітно, що держава розвивається.
«П’ять останніх років ми День Незалежності сприймали по-особливому. Те, що відбувається з 2014 року, дуже багато чого змінило і лишило шрами на них серцях. Ми провели шість хвиль мобілізації. Це дуже непростий процес. Загинуло 234 жителя Вінницької області. І це дуже глибока рана. Ніхто навіть близько не міг подумати, що настане час, коли розпочнуться масштабні ремонти доріг, купувати нову техніку. Країна піднялася дуже серйозно. День Незалежності – це основне свято держави, а державу творимо ми з вами. Наша сила в нашій єдності і розумінні того, що ніхто крім нас не буде захищати країну і не буде її розвивати. Вітаю вас із Днем Незалежності України, миру нам та злагоди», - зазначив Валерій Коровій.