У Вінниці відзначили кращих працівників підприємств міста та області



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У Вінницькій міській раді привітали кращих працівників міста та області з нагоди відзначення 28-ї річниці Дня Незалежності України

Грамоти міської ради та її виконавчого комітету, обласної державної адміністрації а також грошові премії отримали понад 50 вінничан.

Вітали присутніх Вінницький міський голова Сергій Моргунов та голова Вінницької ОДА Валерій Коровій.

Голова Вінницької ОДА Валерій Коровій у своєму вітальному слові зазначив, що останні п’ять років були нелегкі в Україні. Проте, уже зараз помітно, що держава розвивається.

«П’ять останніх років ми День Незалежності сприймали по-особливому. Те, що відбувається з 2014 року, дуже багато чого змінило і лишило шрами на них серцях. Ми провели шість хвиль мобілізації. Це дуже непростий процес. Загинуло 234 жителя Вінницької області. І це дуже глибока рана. Ніхто навіть близько не міг подумати, що настане час, коли розпочнуться масштабні ремонти доріг, купувати нову техніку. Країна піднялася дуже серйозно. День Незалежності – це основне свято держави, а державу творимо ми з вами. Наша сила в нашій єдності і розумінні того, що ніхто крім нас не буде захищати країну і не буде її розвивати. Вітаю вас із Днем Незалежності України, миру нам та злагоди», - зазначив Валерій Коровій.