З концертами та виставками: як у Вінниці відсвяткували День Незалежності (фото)



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Концерт «Оберіг України!», який відкрили молоді виконавці Вінниччини Фото: vinbazar

Святкування розпочалось із молебню у всіх храмах області

Сьогодні, 24 серпня, відзначають 28-му річницю Незалежності України. У Вінниці головні локації святкування зосередили на Майдані Незалежності. Для вінничан представили різноманітні історичні та мистецькі виставки. Свої роботи представили провідні майстри народного мистецтва області.

Під час святкового концерту виступали гурти Sunrise та «Декорум», а також народні пісенні колективи, ансамблі танцю, камерний хор та інші.

Святкування розпочалось о 08:30 із молебню у всіх храмах області. До пам'ятного знаку «Небесній сотні та загиблим Героям АТО» поклали квіти на вінки керівництво міста та області, представники громадянського суспільства, ветарнських організацій, а також небайдужі вінничани.

Основні заходи проходили на Майдані Незалежності, навпроти міськради. Тут, о 12:00 розпочався концерт «Усе моє, все зветься – Україна». Біля пам'ятника Українській пісні розгорнулась невелика сцена, на якій виступали юні артисти з різних куточків Вінниччини.

Провідні майстри декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва області, представили свої роботи на VIII фестивалі «Подільська пектораль». Під час фестивалю відбувся XXII регіональний пленер гончарів. гості свята мали можливість ознайомитись з предметами гончарства, писанкарства, вишивки, та іншого, а також придбати їх.

Для малечі діяли різноманітні майстер-класи з глиняної ліпнини, вишивки бісор, розпису печива тощо.

Центр історії Вінниці представив тематичну виставку «Щоденний запис кінного походу: студентський рух напередодні незалежності».

Для відвідувачів діяло безліч фотолокацій, пов'язаних з українською культурою. Також кожен бажаючий міг доєднатись до плетіння маскувальної сітки для наших військових та спробувати зібрати і розібрати автомат чи пістолет.

О 15:00 розпочався концерт «Оберіг України!», який відкрили молоді виконавці Вінниччини. Концертну програму представляли гурти Sunrise та «Декорум», народні пісенні колективи, ансамблі танцю, Академічний міський камерний хор «Вінниця», естрадно-духовий оркестр «ВінБенд» та інші. Концерт триватиме до 22:00.

О 20:30 на Європейській площі демонструватимуть український історичний фільм «Гетьманські клейноди» в рамках проекту «Кінодворик».

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.

Джерело: Vinbazar