На площі Гагаріна зміниться схема дорожнього руху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Благоустрій міста триває

На перехресті вулиць Пирогова – Соборна – Хмельницьке шосе (площа Гагаріна) планується повністю зміниться схему дорожнього руху. Тут буде запроваджене світлофорне регулювання, зміниться дорожня розмітка, з’являться нові пішохідні переходи та дорожні знаки. Наразі роботи перейшли в активну фазу.

На перехресті вулиць Пирогова – Соборна – Хмельницьке шосе буде облаштований світлофорний об’єкт з безконфліктним регулюванням транспортних та пішохідних потоків. За словами авторів проекту, компанії ТОВ «Урбан Прогрес» з Івано-Франківська, таке регулювання дасть можливість комфортно та безпечно пересуватися через перехрестя усім учасникам руху.

Наразі на дорогах вже встановили опори для пішохідних світлофорів та дорожні знаки. Новинкою для вінницьких вулиць стали делініатори. Це засоби, які покликані дисциплінувати водіїв, не дозволяючи виїжджати на трамвайні колії.

«Частину робіт ми уже виконали. Зокрема, змонтували тросові розтяжки для контрольних кабелів та світлофорів. проклали лінію живлення між опорами. Ще маємо на площі Гагаріна демаркувати частину існуючої розмітки та нанести нову, відповідно затвердженого проекту. Роботи будемо проводити без перекриття руху, оминаючи години «пік», аби якнайменше заважати руху транспорту. Запустити об’єкт плануємо до кінця вересня. Кілька місяців нова система руху працюватиме у тестовому режимі», – зазначив в.о. директора Вінницького КП "СМЕД ОДР" Сергій Чернов.

Площа Гагаріна – важливий транспортний вузол міста, через який проходить переважна більшість маршрутів громадського транспорту і який має досить високу аварійність. Архітектори зазначають, що це перехрестя є одним із найскладніших у місті. Нова організація руху підвищить безпеку, створить пішохідні зв'язки з одним із символів міста «Аркою», а також дасть можливість додатково озеленити площу.